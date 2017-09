CdM : France-Luxembourg, les compos probables « Par Youcef Touaitia - Le 03/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'équipe de France affronte le Luxembourg, ce dimanche (20h45), à Toulouse, à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait de nouveau opter pour le 4-4-2 qui a parfaitement fonctionné face aux Pays-Bas (4-0), jeudi. Le sélectionneur national pourrait procéder à un seul changement dans le onze de départ puisque Fekir est pressenti pour occuper le poste de milieu droit en lieu et place de Coman. Pour le reste, du classique avec la paire Kanté-Pogba au milieu et le duo Griezmann-Giroud en attaque. Voici la composition probable des deux équipes. France : Lloris (c) - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Fekir, Kanté, Pogba, Lemar - Griezmann, Giroud. Luxembourg : Joubert - Martins, Jans, Malget, Jänisch - Philipps, Martins-Pereira - Da Mota, Thill, Rodrigues - Joachim (c). Joubert - Martins, Jans, Malget, Jänisch - Philipps, Martins-Pereira - Da Mota, Thill, Rodrigues - Joachim (c).

