CdM 2018 : les résultats de la soirée

Huit rencontres des groupes D, G et I des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 dans la zone Europe ont eu lieu ce samedi soir. L'Espagne a remporté le choc face à l'Italie (3-0) grâce à un énorme Isco et a fait un pas considérable vers la Russie. La Serbie a facilement battu la Moldavie (3-0) tandis que l'Ukraine a pris le dessus sur la Turquie (2-0). A noter que la rencontre entre la Croatie et le Kosovo a été interrompue en raison de fortes intempéries et sera rejouée ce dimanche.

Groupe D

Géorgie 1-1 Irlande

Serbie 3-0 Moldavie

Pays de Galles 1-0 Autriche

Groupe G

Albanie 2-0 Liechtenstein

Espagne 3-0 Italie

Israël 0-1 Macédoine

Groupe I

Finlande 1-0 Islande

Croatie (reporté) Kosovo

Ukraine 2-0 Turquie