Allemagne : le coup de gueule de Mats Hummels « Par Youcef Touaitia - Le 02/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est ce que l'on peut appeler un sacré coup de gueule ! Auteur du but victorieux en République tchèque (2-1), vendredi, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, le défenseur central de l'équipe d'Allemagne, Mats Hummels (28 ans), s'est dit scandalisé par le comportement de certains supporters germaniques, qui ont multiplié les cris néo-nazis à Prague. Ces derniers, qui ont conspué l'attaquant Timo Werner, joueur du RB Leipzig, club très contesté outre-Rhin, ont été vivement critiqués par le joueur du Bayern Munich. "Une catastrophe, c'est vraiment moche, a indiqué Hummels après la rencontre. Timo Werner a été insulté, et ensuite les fans ont commencé à crier ces saloperies. Nous nous démarquons complètement de ça, nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Ce ne sont pas des fans, ce sont des voyous, des hooligans, qu'il faut expulser des stade." Hummels, patron sur et en dehors du terrain. Hummels, patron sur et en dehors du terrain.

