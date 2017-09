OM : la joie de Mitroglou

Nouvel attaquant de l'Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou (29 ans) est impatient de briller sur la Canebière. Le Grec n'a pas caché sa joie à l'idée de défendre les couleurs de la formation phocéenne.

"Je suis très heureux d’être ici, que tout se soit bien passé, c’est un peu en dernière minute, mais je suis en tout cas très heureux. Qu’est-ce qui m’a convaincu de venir à l’OM ? Je connais Marseille depuis longtemps, c’est une équipe avec des traditions, une des plus grandes en France, et je sais que les supporters sont très puissants et aiment leur équipe. Une autre raison est la façon dont Marseille a manifesté son intérêt pour moi, je remercie beaucoup le coach, ainsi que le président. Cela m’a beaucoup plu. J’ai d’ailleurs entendu beaucoup de bonnes choses sur Marseille et je suis content d’être ici maintenant", a confié l'ancien joueur de Benfica pour le site de l'OM.