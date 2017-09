Arsenal : le conseil de Pirès à Wenger

Attendu au tournant, Arsenal a complètement raté son mercato estival avec le seul achat d'Alexandre Lacazette pour 53 millions d'euros. Vivement critiqué, Arsène Wenger peut compter sur le soutien de Robert Pirès, qui lui a glissé un conseil pour la suite des événements.

"Il faudrait qu’il change ou rajeunisse son entourage. C’est important. Il faudrait qu’il apporte de la fraîcheur, des gens qui voient le football différemment de lui, a confié l'ancien Gunner sur les ondes de RMC. Il aime le football. Il aime ce métier. On ne va rien lui apprendre, je ne vais rien lui apprendre. Le football a changé, les joueurs ont changé, les comportements ne sont plus les mêmes, le football va de plus en plus vite. Peut-être que c’est à lui et à son entourage de s’adapter à ce nouveau football. Je n’ai pas envie qu’il parte mais il faudrait qu’il mette un peu de fraîcheur autour de lui."

Wenger suivra-t-il le conseil de son ancien protégé ?