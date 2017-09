EdF : Deschamps et l'atout Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 02/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Joker de luxe en équipe de France, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans) espère, à terme, gagner sa place de titulaire chez les Bleus. En attendant, Didier Deschamps se félicite de pouvoir compter sur un joueur polyvalent. "Mbappé ne me bluffe pas. Je ne l’appelle pas par hasard. Il aura encore des étapes à franchir. C’est bien qu’il ait pu marquer son premier but jeudi. Evidemment qu’il a une marge de progression. Même si, à son âge, il fait partie des joueurs un peu hors-norme. Je peux l’utiliser à tous les postes car il a les qualités et la vitesse pour", a assuré le sélectionneur tricolore en conférence de presse. Une question qui va également se poser au Paris Saint-Germain, son nouveau club. Une question qui va également se poser au Paris Saint-Germain, son nouveau club.

