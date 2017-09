EdF : Deschamps ne vise que la victoire

Ce dimanche (20h45), l'équipe de France affronte le Luxembourg lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Une rencontre largement à la portée des Bleus que Didier Deschamps espère remporter afin de se rapprocher de la Russie.

"Le haut niveau, c'est confirmer sans cesse. On a eu peu de temps pour nous préparer. Ce n'est pas le même adversaire que jeudi. On s'était imposé chez eux, mais ils nous avaient créé des difficultés. Je ne suis pas là pour faire peur, on respecte le Luxembourg. On est dans l'obligation de confirmer. Les trois points de demain sont aussi importants, avant les deux rendez-vous du mois d'octobre", a assuré le sélectionneur national en conférence de presse.

Après la démonstration face aux Pays-Bas (4-0), les Tricolores ont l'occasion de mettre un sérieux coup d'accélérateur en tête de leur poule.