Las Palmas : Rémy explique sa décision « Par Youcef Touaitia - Le 02/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après trois saisons très délicates à Chelsea et Crystal Palace, Loïc Rémy (30 ans) a décidé de rejoindre Las Palmas. Si la destination peut sembler surprenantes, l'attaquant français a expliqué les raisons de son choix. "Je suis très content de venir ici et j’espère faire de bonnes choses avec cette équipe en Liga. On m’a dit que c’est une équipe très technique et que le jeu est rapide. Je ne savais pas beaucoup de choses sur l’UD Las Palmas, mais Prince (Boateng) m’a dit de ne pas y réfléchir deux fois", a confié l'ancien Marseillais lors de sa présentation. S'il retrouve ses aptitudes physiques, Rémy pourrait réaliser de très belles choses en Espagne. S'il retrouve ses aptitudes physiques, Rémy pourrait réaliser de très belles choses en Espagne.

