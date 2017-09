CdM 2018 : l'Algérie hors course « Par Youcef Touaitia - Le 02/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'équipe d'Algérie ne disputera pas la Coupe du monde 2018. Battus en Zambie (1-3), ce samedi, les Fennecs ont dit adieu à la Russie. Privée de Riyad Mahrez, la formation nord-africaine a connu un début de match catastrophique puisque Brian Mwila (7e, 33e) a rapidement mis les Chipolopolo sur les bons rails. Mieux après la pause, les visiteurs réduisaient l'écart au score par Yacine Brahimi (55e) et se retrouvaient même en supériorité numérique après l'expulsion de Fashion Sakala (56e). Mais beaucoup trop imprécis, les hommes de Lucas Alcaraz n'ont pas su profiter de cet avantage et ont finalement encaissé un dernier but d'Enoch Mwepu (88e). A trois journées de la fin des éliminatoires, les carottes sont cuites pour les partenaires de Slimani. Le classement du groupe B : 1. Nigéria 9 points 2. Zambie 4 points 3. Cameroun 2 points 4. Algérie 1 point 4. Algérie 1 point

