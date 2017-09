Barça : Liverpool voulait 200 M€ pour Coutinho !

Barça : Liverpool voulait 200 M€ pour Coutinh o ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le FC Barcelone a longtemps tenté de recruter Philippe Coutinho (25 ans) cet été. Mais après une ultime offre de 150 millions d'euros refusée, le club catalan a décidé d'abandonner la partie. Et pour cause, Liverpool réclamait 200 millions au Barça en échange de son milieu de terrain brésilien ! "Après plusieurs semaines de négociations, Liverpool nous a demandé ce vendredi (dernier jour du mercato en Espagne) 200 millions pour lâcher le joueur ! Nous avons préféré dire stop pour ne prendre aucun risque pour la pérennité du club, a expliqué ce samedi le dirigeant barcelonais Albert Soler. Avec Dembélé, nous avions réalisé le transfert le plus cher de toute l’histoire du club (105 millions plus 42 millions de bonus) et il va nous permettre de construire sur l’avenir. Il était inconcevable de dépenser autant sur deux joueurs." On atteint la barre des 300 millions l'été prochain ? On atteint la barre des 300 millions l'été prochain ?

News lue par 15015 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+