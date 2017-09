Rennes : Christian Gourcuff menacé ?

Rennes : Christian Gourcuff menac é ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec une 19e place au classement et 2 points pris seulement après 4 journées, le Stade Rennais a bien mal démarré sa saison. Tellement mal que la direction du club breton aurait déjà adressé un ultimatum à son entraîneur Christian Gourcuff. A en croire le 10 Sport, le technicien rennais aurait l'obligation de prendre 6 points lors des trois prochaines journées pour conserver son poste. S'il n'y parvient pas, Gourcuff pourrait être démis de ses fonctions et remplacé par Claude Puel, libre depuis son départ de Southampton en fin de saison dernière. Les trois prochains adversaires des Rouge et Noir en championnat seront l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne à l'extérieur avec entre les deux la réception de l'OGC Nice. Qui a dit que Puel pouvait déjà se préparer ? En tout cas, il se murmure que le Castrais serait intéressé... Les trois prochains adversaires des Rouge et Noir en championnat seront l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne à l'extérieur avec entre les deux la réception de l'OGC Nice. Qui a dit que Puel pouvait déjà se préparer ? En tout cas, il se murmure que le Castrais serait intéressé...

News lue par 4844 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+