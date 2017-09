Lille : De Préville et Xeka, Lopez s'explique « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 02/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans les dernières heures du mercato, le LOSC, déjà en difficulté en championnat, a laissé partir deux de ses meilleurs éléments, Xeka (22 ans, 1 apparition en L1 cette saison), prêté à Dijon, et Nicolas De Préville (26 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison), transféré à Bordeaux, sans les remplacer. Face à l'incompréhension et la colère de ses supporters, Gerard Lopez s'explique "Des départs avaient été prévus. Ceux que Marcelo (Bielsa) n’avait pas mis dans le groupe de travail et un ou deux autres. Nicolas De Préville fait partie des joueurs que l’on apprécie beaucoup. Il représente le type de joueurs que le LOSC aime bien mais il a été décidé de le céder. Comme c’est le cas avec Xeka, confie le propriétaire du club nordiste à la Voix du Nord. Ça n’a rien à voir avec la DNCG. La décision de vendre a été prise collectivement. Aujourd’hui, le club a de l’argent pour investir. On aurait pu vendre d’autres joueurs. On a reçu des offres pour Yves Bissouma, Ibrahim Amadou, ou Anwar El-Ghazi et on les a conservés. C’est un choix de vendre de Préville ou prêter Xeka mais ça n’a rien à voir avec leurs qualités." Un choix économique donc qui pose question forcément. Un choix économique donc qui pose question forcément.

