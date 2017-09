Man Utd : Lukaku et le retour d'Ibrahimovic « Par Eric Bethsy - Le 02/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Installé à la pointe de l’attaque de Manchester United, Romelu Lukaku (24 ans, 3 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) verra débarquer un sérieux concurrent d’ici quelques mois. Actuellement en rééducation après sa grave blessure au genou, Zlatan Ibrahimovic (35 ans) a resigné pour un an. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’international belge considère ce retour comme une excellente nouvelle. "En tant qu'attaquant, je n'ai pas peur de la concurrence ou de Zlatan, a confié l’ancien joueur d’Everton. Il va apporter beaucoup de qualités à l'équipe, et il va nous aider dans notre objectif de titre. Je lui ai dit que j'espérais qu'il reviendrait. On a besoin de sa personnalité. On sait qu'il y a de gros concurrents pour le titre : City, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham." Sur et en dehors du terrain, un compétiteur comme le Suédois ne sera pas de trop. Sur et en dehors du terrain, un compétiteur comme le Suédois ne sera pas de trop.

News lue par 10805 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+