Arsenal : Wenger confirme pour Lemar « Par Eric Bethsy - Le 02/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Notamment convoité par Liverpool et le FC Barcelone en fin de mercato, le milieu de l’AS Monaco Thomas Lemar (21 ans, 4 matchs en L1 cette saison) avait l’occasion de rejoindre Arsenal. Le club londonien était effectivement tombé d’accord avec la direction monégasque sur un transfert à environ 100 M€ ! Seulement voilà, l’international français a privilégié l’ASM. "Le joueur a choisi de rester à Monaco, a raconté le manager des Gunners, Arsène Wenger, à beIN SPORTS. Je n'ai pas envie d'en parler davantage. Il faut respecter ce qu'il s'est passé pendant les négociations. Je sais que l'on vit dans une époque de transparence mais à un moment donné, il ne faut pas trop en dire pour respecter tout le monde." Réputé prudent sur le marché des transferts, Wenger pensait avoir fait le plus dur avec Monaco. On comprend pourquoi l’Alsacien veut vite oublier cet épisode… Réputé prudent sur le marché des transferts, Wenger pensait avoir fait le plus dur avec Monaco. On comprend pourquoi l’Alsacien veut vite oublier cet épisode…

