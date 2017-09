Nantes : Kita voulait le Parisien Lucas !

Nantes : Kita voulait le Parisien Luca s ! « Par Eric Bethsy - Le 02/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un mercato très animé, le FC Nantes n’est pas totalement satisfait. Ambitieux, le président Waldemar Kita souhaitait accueillir d’autres renforts pour son secteur offensif. "Écoutez, on est content d’une manière générale, mais on aurait pu faire plus… J’aurais aimé avoir un élément, voire deux, de plus dans le domaine offensif", a confié le dirigeant à Presse Océan, qui croit connaître les cibles tentées. Dans la dernière ligne droite, le patron des Canaris aurait sollicité le prêt de l’ailier parisien Dans la dernière ligne droite, le patron des Canaris aurait sollicité le prêt de l’ailier parisien Lucas (25 ans), avant de se heurter au refus du Paris Saint-Germain. A noter que Kita n’a pas été plus chanceux sur la piste menant à l’attaquant de Lorient Majeed Waris (25 ans).

