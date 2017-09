OM : J.-H. Eyraud - "un marché fou"

En marge de la présentation de Kostas Mitroglou, le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a fait le bilan du mercato estival marseillais. Le patron du club phocéen se satisfait de ne pas être tombé dans la surenchère en gardant la tête froide.

"Je crois qu’on est toujours à la recherche de faire mieux, au-delà de faire plus. C’est difficile, ça l’est encore plus dans un marché assez irrationnel, assez fou même pour tout dire. C’est dans ces marchés-là qu’il faut à mon sens garder la tête froide pour ne pas faire de transactions émotionnelles qui peuvent s’avérer compliquées à gérer par la suite. On a toujours gardé notre attitude, la même réaction par rapport au marché qui, semaine après semaine, commençait à dévisser, notamment dans les prix. On n’a jamais dévié de ce comportement-là avec Andoni et Rudi, a expliqué Eyraud.

Le classement en fin de saison déterminera la réussite du mercato de l'OM.