Lille : De Préville explique son départ « Par Romain Rigaux - Le 01/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un excellent début de saison à Lille, Nicolas De Préville (26 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a pourtant été vendu à Bordeaux à la fin du mercato estival. Lors de sa présentation à la presse, l'attaquant a précisé que Lille avait besoin de l'argent de son transfert, évalué à 10 millions d'euros. "Quand j'ai commencé la préparation, dans mon esprit je n'étais pas parti pour partir du LOSC mais au mois d'août, on m'a signifié que le club avait besoin d'argent et voulait me vendre. A ce moment-là, s'est posée pour moi la question d'un possible départ", a expliqué la recrue bordelaise. De Préville retrouvera rapidement son ancien club puisque les Girondins affronteront le LOSC le 8 septembre lors de la 5e journée de Ligue 1. De Préville retrouvera rapidement son ancien club puisque les Girondins affronteront le LOSC le 8 septembre lors de la 5e journée de Ligue 1.

News lue par 4047 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+