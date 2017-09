Arsenal : un mercato incompréhensible « Par Youcef Touaitia - Le 01/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les fans d'Arsenal peuvent l'avoir très mauvaise... Alors qu'Arsène Wenger promettait un mercato estival de folie, les Gunners ont complètement raté leur été. Et pour cause, seulement deux joueurs ont débarqué : Sead Kolasinac, arrivé libre en provenance de Schalke 04, et Alexandre Lacazette, recruté pour 53 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Deux belles pioches, certes, mais insuffisantes pour jouer le titre cette saison. Dans le sens des départs, en revanche, il y a eu du mouvement. Alexander Oxlade-Chamberlain a été vendu pour 38 millions d'euros à Liverpool, Wojciech Szczesny a lui rejoint la Juventus Turin pour 12,2 millions d'euros alors que Gabriel Paulista et Kieran Gibbs ont été respectivement cédés pour 11 millions d'euros à Valence et 7,5 millions d'euros à West Bromwich Albion. Le calcul est simple : 53 millions d'euros d'achat, 68,7 millions d'euros de vente, Arsenal a réalisé un bénéfice de 15,7 millions d'euros. Seul Swansea, avec un bénéfice de 25,4 millions d'euros, a fait mieux cet été en Angleterre. Preuve que les ambitions du club londonien sont ailleurs... Le calcul est simple : 53 millions d'euros d'achat, 68,7 millions d'euros de vente, Arsenal a réalisé un bénéfice de 15,7 millions d'euros. Seul Swansea, avec un bénéfice de 25,4 millions d'euros, a fait mieux cet été en Angleterre. Preuve que les ambitions du club londonien sont ailleurs...

