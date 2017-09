Leicester : et Mahrez, dans tout ça ?

Leicester : et Mahrez, dans tout ç a ? « Par Youcef Touaitia - Le 01/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si Riyad Mahrez (26 ans, 3 matchs en Premier League cette saison) était une fois de plus le grand cocu du mercato estival ? Désireux de quitter Leicester l'été dernier, l'ailier algérien avait finalement décidé d'écouter ses dirigeants et de rester une année supplémentaire afin d'aider le champion d'Angleterre 2016 à faire bonne figure en Ligue des Champions. En fin de saison dernière, le Fennec a logiquement demandé à ses supérieurs un bon de sortie. Mais ceux-ci ont d'abord refusé avant de fixer son prix de départ à 55 millions d'euros. Une sacrée somme qui a initialement refroidi ses prétendants. Mais l'AS Rome, bien décidée à remplacer numériquement Mohamed Salah, parti à Liverpool, a pourtant fait des efforts pour tenter d'enrôler Mahrez. En effet, la formation italienne a proposé trois offres, dont la dernière à 40 millions d'euros, la plus grosse jamais transmise par la Louve dans son histoire. En vain. Du coup, la star de la Khadra a débuté de manière on ne peut plus professionnelle ce nouvel exercice, avec un niveau de jeu qui rappelle celui de son énorme saison 2015-2016. Dans les toutes dernières heures du mercato, l'ancien Havrais a même été libéré par sa fédération afin de négocier son transfert. Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham... Les quatre clubs anglais, intéressés, n'ont finalement pas bougé le petit doigt. Il reste donc une seule destination possible pour Mahrez : le FC Barcelone. Mais cela risque de ne pas être simple. En effet, seul un échec dans le dossier Philippe Coutinho lui permettrait de rejoindre la Catalogne, puisqu'il pourrait être un plan B, avec Mesut Özil, si le Brésilien venait à rester à Liverpool. Nous saurons d'ici ce soir minuit si Mahrez quittera Leicester pour Barcelone ou non... Nous saurons d'ici ce soir minuit si Mahrez quittera Leicester pour Barcelone ou non...

News lue par 21310 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+