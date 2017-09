OM : Mitroglou, Eyraud a le sourire

En marge de la présentation de Kostas Mitroglou (29 ans) ce vendredi matin, le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, n'a pas caché sa satisfaction d'avoir attiré l'attaquant grec du Benfica Lisbonne.

"Mitroglou a l'expérience de la scène européenne au plus haut niveau. C'est ce qu'on veut faire le mélange des jeunes et de l'expérience, a souligné le boss de l'OM. On était intérressé par un dossier d'un attaquant après Valère Germain. On a cherché une complémentarité. Mitroglou est exactement dans le profil recherché. On a trouvé avec lui le buteur qu'on souhaitait."

L'OM a déboursé 15 millions d'euros pour obtenir son fameux "grand attaquant".