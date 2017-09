Sondage MF : Neymar-Cavani-Mbappé, le top !

Sondage MF : Neymar-Cavani-Mbappé, le to p ! « Par Romain Rigaux - Le 01/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions quel est le meilleur trio offensif d'Europe sur le papier. Et c'est l'attaque du Paris SG qui a retenu votre attention ! Sur les 62 426 votes recensés, vous êtes 36,5% à estimer que le trio Neymar - Cavani - Mbappé est le plus impressionnant ! Juste devant l'attaque du Real Madrid (34,6%) Ronaldo - Benzema - Bale (ou Asensio). Derrière, on retrouve les Barcelonais Messi - Suarez - Dembélé (19,9%). Ensuite, on se partage les miettes avec Mané - Firmino - Salah (Liverpool, 3,1%), Ribéry - Lewandowski - Robben (Bayern Munich, 2,5%), Willian - Morarata - Hazard (Chelsea, 1,2%) et Silva - Agüero - Sterling (Manchester City, 0,6%). Dès à présent, dites-nous si le PSG effectue un bon transfert avec Kylian Mbappé pour un prix d'environ 180 millions d'euros. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si le PSG effectue un bon transfert avec Kylian Mbappé pour un prix d'environ 180 millions d'euros. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

