PSG : Krychowiak, WBA voulait une option d'achat

Indésirable au Paris Saint-Germain, Grzegorz Krychowiak (27 ans) a finalement été prêté à West Bromwich Albion pour une saison. A en croire Sky Sports, le club anglais n'est pas totalement satisfait par cette transaction. Et pour cause, celui-ci aurait préféré inclure une option d'achat pour le milieu de terrain polonais, une requête refusée par le vice-champion de France en titre. Une information pour le moins surprenante car si Krychowiak, qui reste un joueur de qualité, venait à réaliser une grosse saison, chose tout à fait possible, WBA n'aurait aucun mal à sortir le chéquier pour permettre à Paris de récupérer une belle somme dans un an pour un élément acheté pour 33,6 millions, bonus compris, l'été dernier. A moins que Paris fasse monter les enchères après la Coupe du monde 2018...

