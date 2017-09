Belgique : le match monumental de Meunier « Par Youcef Touaitia - Le 01/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Remplaçant au Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Daniel Alves, Thomas Meunier (25 ans) est en revanche titulaire avec l'équipe de Belgique. Et sa prestation face à Gibraltar (9-0), jeudi soir, lui a probablement assuré cette place bien au chaud pour la prochaine Coupe du monde. Pourquoi ? Tout simplement car le Parisien a livré une partie exceptionnelle en inscrivant un triplé mais également en livrant quatre offrandes ! Passeur décisif sur l'ouverture du score de Dries Mertens (16e), Meunier a immédiatement trouvé le chemin des filets dans la foulée sur un service du Napolitain. Débutait alors le festival du latéral droit en première période avec deux passes millimétrées pour Romelu Lukaku, sur les troisième et cinquième buts belges (21e, 38e) puis pour Eden Hazard pour le 6-0 avant la pause (45e). En seconde période, Meunier a été encore plus offensif en inscrivant deux buts au second poteau, servi par l'ancien Lillois puis Kevin De Bruyne, pour le 7 et le 8-0 (61e, 67e). Bien évidemment, il faut relativiser cette performance au regard de la faiblesse de l'adversaire. Mais ce n'est pas demain la veille qu'un joueur à vocation défensive sera directement impliqué sur 7 buts de son équipe dans la même rencontre ! En seconde période, Meunier a été encore plus offensif en inscrivant deux buts au second poteau, servi par l'ancien Lillois puis Kevin De Bruyne, pour le 7 et le 8-0 (61e, 67e). Bien évidemment, il faut relativiser cette performance au regard de la faiblesse de l'adversaire. Mais ce n'est pas demain la veille qu'un joueur à vocation défensive sera directement impliqué sur 7 buts de son équipe dans la même rencontre !

