Arsenal : A. Sanchez, Ian Wright se lâche !

Arsenal : A. Sanchez, Ian Wright se lâch e ! « Par Romain Rigaux - Le 01/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré plusieurs offensives, Manchester City n'est pas parvenu à s'offrir Alexis Sanchez (28 ans, 1 match en Premier League cette saison) cet été. A un an du terme de son contrat, l'ailier chilien reste donc à Arsenal et pourra partir gratuitement en fin de saison. L'ancienne gloire du club londonien Ian Wright est furieux ! "C'est vraiment une mauvaise affaire de laisser partir Sanchez libre l'année prochaine. Prenez le putain d'argent ! Il ne veut pas être là ! Nous sommes Arsenal, un peu de fierté", a posté l'ancien attaquant sur son compte Twitter. Selon The Telegraph, les Gunners ont rejeté une offre de 65 millions d'euros, bonus compris, de Manchester City dans les dernières heures du mercato, faute d'avoir trouvé un remplaçant à Alexis Sanchez. Selon The Telegraph, les Gunners ont rejeté une offre de 65 millions d'euros, bonus compris, de Manchester City dans les dernières heures du mercato, faute d'avoir trouvé un remplaçant à Alexis Sanchez.

