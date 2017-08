PSG : l'incroyable éclosion de Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 01/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quel début de carrière pour Kylian Mbappé ! En l'espace de quelques mois, le jeune prodige de 18 ans s'est imposé comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football actuel. Lancé en Ligue 1 en décembre 2015, l'attaquant a rapidement battu le record de précocité de Thierry Henry à l'AS Monaco en marquant son premier but chez les professionnels à 17 ans et 62 jours en février 2016. Signé pro en mars 2016, Mbappé remportera lors de l'été 2016 la Coupe Gambardella en marquant un doublé face à Lens (3-0) en finale, puis l'Euro U19 avec l'équipe de France en étant le meilleur joueur de l'équipe (4 buts). Et après, c'est l'explosion au plus haut niveau ! Auteur d'une seconde partie de saison 2016-2017 époustouflante avec Monaco, Mbappé brille en Ligue des Champions et fête ainsi sa première sélection en équipe de France en mars 2017. Champion de France avec Monaco au terme de cet exercice, le gamin de 18 ans est logiquement nommé meilleur espoir de L1. Puis après un long feuilleton cet été, l'attaquant a été prêté ce 31 août au Paris Saint-Germain avec une option d'achat fixée à 180 millions d'euros et a marqué dans la foulée son premier but avec les Bleus face aux Pays-Bas (4-0). En moins de deux ans, Mbappé a explosé ! Champion de France avec Monaco au terme de cet exercice, le gamin de 18 ans est logiquement nommé meilleur espoir de L1. Puis après un long feuilleton cet été, l'attaquant a été prêté ce 31 août au Paris Saint-Germain avec une option d'achat fixée à 180 millions d'euros et a marqué dans la foulée son premier but avec les Bleus face aux Pays-Bas (4-0). En moins de deux ans, Mbappé a explosé !

