PSG : Mbappé justifie sa décision « Par Damien Da Silva - Le 01/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement prêté jeudi par l'AS Monaco au Paris Saint-Germain avec une option d'achat non obligatoire de 180 millions d'euros, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans) a donc été le transfert marquant de ce dernier jour du mercato d'été. Courtisé par de nombreux clubs européens comme le Real Madrid ou Manchester City, le jeune talent a justifié son choix de rejoindre le PSG. "Ça fait plusieurs semaines que j'avais pris ma décision. C'est le projet qui me permet de continuer ma progression, tout en jouant. C'était mon principal critère. (...) C’est le projet idéal selon moi pour progresser et continuer à apprendre au haut niveau. Je vais être entouré de grands joueurs qui, pour la plupart, ont tout gagné au niveau national et certains au niveau européen", a commenté Mbappé devant les médias après la victoire de l'équipe de France face aux Pays-Bas (4-0) lors d'un match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018.

