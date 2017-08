PSG : la "très belle journée" de Mbappé Par Damien Da Silva - Le 01/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A seulement 18 ans, l'attaquant Kylian Mbappé vient de vivre deux moments très importants de sa carrière ce jeudi. En début de soirée, le jeune talent a été prêté par l'AS Monaco au Paris Saint-Germain avec une option d'achat non obligatoire de 180 millions d'euros. Puis ensuite, le natif de Bondy a marqué son premier but en équipe de France face aux Pays-Bas (4-0) lors d'un match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018. "C'est une belle journée, avec une belle signature, une grande victoire, un but. On se rapproche d'une journée de rêve oui. Je ne sais pas ce que typiquement est une journée de rêve, mais c'est une très belle journée", a apprécié le Parisien en zone mixte. En l'espace de quelques mois, Mbappé a connu une ascension tout simplement incroyable ! En l'espace de quelques mois, Mbappé a connu une ascension tout simplement incroyable !

News lue par 336 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+