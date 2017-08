Monaco : Lemar entretient le suspense... « Par Eric Bethsy - Le 31/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Convoité par Arsenal, Liverpool et le FC Barcelone en cette fin de mercato, le milieu de l’AS Monaco Thomas Lemar (21 ans, 4 matchs en L1 cette saison) a l’occasion de rejoindre un grand d’Europe. Interrogé sur son avenir après la victoire de l’équipe de France contre les Pays-Bas (4-0) ce jeudi, l’international tricolore, double buteur au Stade de France, n’a rien révélé. "Si je serai toujours Monégasque ? Ça vous le verrez par vous-même, je ne peux rien vous dire, a répondu l’ancien Caennais sur TF1. Mais pour l’instant, je suis Monégasque et ça se passe très bien là-bas." Il faudra donc attendre quelques minutes (ou heures) pour en savoir plus, sachant que les clubs de Liga ont jusqu’à vendredi soir pour recruter. Il faudra donc attendre quelques minutes (ou heures) pour en savoir plus, sachant que les clubs de Liga ont jusqu’à vendredi soir pour recruter.

