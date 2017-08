PSG : les premiers mots de Mbappé « Par Damien Da Silva - Le 31/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement prêté par l'AS Monaco au Paris Saint-Germain ce jeudi (voir brève 19h36), l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans) réalise l'un de ses rêves en rejoignant le club de la capitale. En effet, le natif de Bondy revient ainsi évoluer dans sa région grâce à ce transfert. "Pour tout jeune originaire de la région de parisienne, c'est souvent un rêve de pouvoir porter le maillot rouge et bleu et de goûter à l'atmosphère unique du Parc des Princes. J'ai été séduit par le projet du club, c'est l'un des plus ambitieux en Europe. Aux côtés de mes nouveaux coéquipiers, je compte poursuivre dès aujourd'hui ma progression tout en aidant l'équipe à atteindre les très grands objectifs qu'elle s'est fixés", a confié Mbappé pour le site officiel du PSG. Prêté à Paris avec une option d'achat non obligatoire fixée à 180 millions d'euros, l'international français va former un trio offensif séduisant sur le papier avec Neymar et Edinson Cavani. Prêté à Paris avec une option d'achat non obligatoire fixée à 180 millions d'euros, l'international français va former un trio offensif séduisant sur le papier avec Neymar et Edinson Cavani.

