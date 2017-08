PSG : un dirigeant allemand s'agace !

PSG : un dirigeant allemand s'agac e ! « Par Romain Rigaux - Le 31/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le Bayern Munich a souvent pointé du doigt les dépenses du Paris Saint-Germain, voilà que le Borussia Mönchengladbach s'indigne à son tour. Le directeur sportif du club allemand, Max Eberl, estime que le club de la capitale ne respecte pas les règles après l'achat de Neymar (222 M€) et le prêt avec option d'achat attendu de Kylian Mbappé (180 M€). "Il faudrait arrêter de nous prendre pour des idiots, nous et les supporters. Il peut arriver qu'un sponsor doive équilibrer un déficit de 30 millions. Mais lorsqu'on évoque des montants aussi hauts qu'à Paris, c'est qu'il y a l'influence d'une tierce personne, et cela, c'est interdit", a assuré le dirigeant allemand pour Bild. Et il demande même un retrait de points en Ligue des Champions. "L'UEFA se doit de vérifier et de sanctionner cela. Et pas avec une amende, fût-elle de 60 millions d'euros ! Non, il faudrait qu'elle le pénalise de trois points dans son groupe de Ligue des Champions. Là, je donnerais cher pour voir ce qui se passerait..." Encore faut-il que l'UEFA estime que le PSG a vraiment fauté. Et il demande même un retrait de points en Ligue des Champions. "L'UEFA se doit de vérifier et de sanctionner cela. Et pas avec une amende, fût-elle de 60 millions d'euros ! Non, il faudrait qu'elle le pénalise de trois points dans son groupe de Ligue des Champions. Là, je donnerais cher pour voir ce qui se passerait..." Encore faut-il que l'UEFA estime que le PSG a vraiment fauté.

