Monaco : Djorkaeff dingue de Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 31/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Futur joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) a énormément d'admirateurs parmi les anciens footballeurs. Outre Thierry Henry, un autre champion du monde 1998 ne pense que du bien du futur ex-attaquant de Monaco : Youri Djorkaeff. "Ce garçon dégage des choses incroyables, vous le savez encore mieux que moi en voyant sa maturité lors des points presse. Ça fait tellement de bien. On critique souvent l'inexpérience et la jeunesse, que ces joueurs prennent le métier à la légère, et là on a un Mbappé, sans doute l'un des plus grands talents en devenir dans le monde du foot, qui prend la pleine conscience de ce que c'est d'être professionnel. C'est un exemple pour les jeunes qui peuvent se référer à quelqu'un de leur génération", a indiqué l'ancien Parisien pour Le Figaro. "Plus d'un joueur aurait explosé en vol. Ce gamin, à l'image d'un Neymar, fait du bien au foot. Il a la banane, ne se prend pas pour un autre. C'est ça le foot. Rien d'autre", a poursuivi Djorkaeff.

