PSG : Meunier encense Daniel Alves

Après une belle première saison au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier (25 ans, 1 match en L1 cette saison) doit désormais faire avec la concurrence de Daniel Alves (34 ans, 3 matchs en L1 cette saison) au poste de latéral droit. Joker de luxe, le Belge n’a pas hésité à encenser le Brésilien.

"En recrutant Dani Alves, je pense que le club a sauté sur l’occasion quand il a appris qu’il ne voulait plus rester à la Juve. (...) On a deux styles différents avec Dani. Il est beaucoup plus offensif que moi. On peut évoluer moi en numéro 2 et lui en 7 comme lors du Trophée des champions. Cela offre beaucoup d’alternatives. Le coach nous en a déjà parlé. Dani attaque comme un attaquant et défend comme un défenseur. Il est super complet", a assuré le Diable Rouge pour L’Equipe.

Avec ces deux latéraux, le PSG n’a pas à s’inquiéter !