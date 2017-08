PSG : Verratti revient sur son été agité « Par Damien Da Silva - Le 31/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de ce mercato d'été, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Verratti (24 ans, 3 matchs en L1 cette saison) a entamé un bras de fer avec ses dirigeants pour rejoindre le FC Barcelone. Retenu par le président francilien Nasser Al-Khelaïfi, l'international italien est revenu sur ce feuilleton mercredi. "Cela a été un peu difficile. J'ai eu une discussion avec le club, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas ou que moi je n'avais pas comprises, et maintenant, je suis heureux de faire partie de ce projet, qui est l'un des plus ambitieux d'Europe", a assuré le Parisien dans des propos rapportés par L'Equipe. Avec les arrivées de Daniel Alves et Neymar mais aussi le probable recrutement de Kylian Mbappé, le PSG affiche effectivement de grandes ambitions... pour le plus grand plaisir de Verratti. Avec les arrivées de Daniel Alves et Neymar mais aussi le probable recrutement de Kylian Mbappé, le PSG affiche effectivement de grandes ambitions... pour le plus grand plaisir de Verratti.

