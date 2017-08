OM : Riolo révèle des tensions Garcia-Zubi « Par Damien Da Silva - Le 30/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille connaît un mercato agité, avec notamment des difficultés à recruter l'attaquant tant attendu. D'après le consultant de la radio RMC Daniel Riolo, les problèmes du club phocéen lors de cette période des transferts sont notamment liés à des relations compliquées entre l'entraîneur Rudi Garcia et le directeur sportif Andoni Zubizarreta. "Ça fait quelques jours maintenant qu'on en parle, que ça se répand. Au début, c'était comme une rumeur, mais il est de plus en plus avéré que déjà, après même pas un an, entre Zubizarreta et Rudi Garcia, le torchon brûle comme on dit. Je trouve ça assez dingue ce qu'il se passe à Marseille. (...) Ils n'arrivent pas à s'entendre et c'est aussi pour ça que le mercato est parti dans tous les sens. Il y a un paquet de dossiers qui ont été mal traités car les mecs n'étaient pas d'accord : Jovetic, Bacca... Bref, à chaque fois, ils n'ont pas réussi à s'entendre et les joueurs signés ont été ceux voulus par Garcia. Autant dire que Zubi en a marre", a lancé Riolo. Si les tensions entre Garcia et Zubizarreta sont réelles, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud risque de devoir choisir entre les deux hommes... Si les tensions entre Garcia et Zubizarreta sont réelles, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud risque de devoir choisir entre les deux hommes...

