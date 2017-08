PSG : Reina, la réponse cash de De Laurentiis

Courtisé par le Paris Saint-Germain lors de ce mercato d'été, le gardien Pepe Reina (34 ans, 2 matchs en Serie A cette saison) devrait finalement rester à Naples. Pour Sky Sports Italia, le président du club italien Aurelio De Laurentiis est revenu sur l'offensive lancée par le vice-champion de France pour le portier espagnol.

"Je n’ai jamais eu de problème avec Reina. Il a un contrat qui expire l’année prochaine, chez moi les contrats sont respectés. Le PSG nous a offert 5 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus. J’ai dit merci et au revoir. Maintenant j’ai de nombreux messages qui sont arrivés, on veut me parler, mais de quoi ? Ils ne se rendent pas compte que nous ne sommes pas là pour faire le sparring-partner", a lancé le dirigeant napolitain.

Une réponse catégorique de la part de De Laurentiis !