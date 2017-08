EdF : Lemar et Coman pressentis titulaires « Par Damien Da Silva - Le 30/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeudi (20h45 sur TF1), l'équipe de France va affronter les Pays-Bas dans un match crucial comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. D'après les médias L'Equipe et RMC, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps va évoluer en 4-2-3-1. Mais étant donné les absences de Dimitri Payet et d'Ousmane Dembélé, le technicien tricolore va s'adapter. Ainsi, les ailiers Thomas Lemar et Kingsley Coman sont pressentis pour être titulaires afin d'épauler sur le plan offensif Antoine Griezmann et Olivier Giroud. A noter également la possible titularisation dans l'entrejeu de N'Golo Kanté, préféré à Blaise Matuidi. La composition probable de l'équipe de France : Lloris - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Kanté, Pogba - Coman, Griezmann, Lemar - Giroud. Lloris - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Kanté, Pogba - Coman, Griezmann, Lemar - Giroud.

News lue par 3850 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+