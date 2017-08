PSG : Hoeness évoque encore Neymar... « Par Damien Da Silva - Le 30/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très critique au sujet du transfert de l'attaquant Neymar (25 ans, 3 matchs et 3 buts en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros cet été (voir ici), le boss du Bayern Munich Uli Hoeness est encore une fois revenu sur la transaction concernant le Brésilien. "Les critiques sur le PSG ? C’est que j’ai l’opinion qu’aucun joueur ne vaut 100 millions d’euros. À ma connaissance, Neymar n’est pas devenu un meilleur footballeur avec son transfert. De plus, nous n’allons pas jouer contre Neymar mais contre le Paris Saint-Germain. Même sans Neymar, cela aurait été difficile", a lancé le dirigeant allemand pour Sport Bild. La double confrontation entre le PSG et le Bayern lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions s'annonce très intéressante à suivre. La double confrontation entre le PSG et le Bayern lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions s'annonce très intéressante à suivre.

