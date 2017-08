PSG : Ben Arfa finalement en Turquie ?

PSG : Ben Arfa finalement en Turqui e ? « Par Romain Rigaux - Le 30/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lancé dans un bras de fer avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines afin d'être libéré de sa dernière année de contrat, en recevant ses salaires et ses primes, Hatem Ben Arfa (30 ans) se rend bien compte que le club de la capitale ne cédera pas. Pour espérer jouer, le milieu offensif doit donc se faire une raison : il faut partir avant la fermeture du mercato jeudi à minuit. Alors qu'il refusait de rallier la Turquie, où Fenerbahçe a déjà trouvé un accord avec le Paris SG, l'ancien Niçois va peut-être finalement rejoindre la SüperLig et faire une croix sur son ambition de gratter encore un peu d'argent au PSG et de pouvoir négocier le meilleur contrat possible en tant qu'agent libre. Selon le site Paris United, l'un de ses conseillers est en Turquie se tient prêt à boucler un transfert en cas d'accord. Outre Fenerbahçe, Besiktas est également sur les rangs. L'envie de retrouver les terrains l'emportera-t-il sur l'aspect financier ? Réponse d'ici jeudi minuit. L'envie de retrouver les terrains l'emportera-t-il sur l'aspect financier ? Réponse d'ici jeudi minuit.

