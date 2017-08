Nice : un latéral gauche en Italie ciblé

En quête d'un latéral gauche, l'OGC Nice a ciblé Racine Coly (21 ans). Le défenseur de Brescia souhaite quitter le club italien, qui refuse de le voir partir et compte sur lui pour remonter en Serie A en fin de saison. Le Gym poursuit les discussions mais le dossier est compliqué. De plus, le Sporting Portugal et deux autres clubs qui disputent une Coupe d'Europe, et dont les noms n'ont pas filtré, sont également sur les rangs. Affaire à suivre...