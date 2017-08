OM : le buteur, Eyraud fait une mise au point

A la recherche d'un attaquant supplémentaire lors de ce mercato d'été, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes avec notamment les noms de Vincent Aboubakar (FC Porto), Islam Slimani (Leicester), Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) ou encore Kostas Mitroglou (Benfica). En marge de la présentation d'Aymen Abdennour ce mercredi, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud a réalisé une mise au point sur ce dossier.

"Rudi, Andoni et moi-même on valide le fait qu'un attaquant rejoigne l'OM et on pense aussi que cette arrivée ne doit pas se faire dans des conditions irréalistes et injustifiées. On veut recruter un second attaquant qui correspond pleinement à tous les critères. Rendez-vous demain à minuit pour voir ce qu'on a réalisé ou pas", a lancé le dirigeant de l'OM.

Avec l'enchaînement des matchs, notamment en Europa League, Marseille se trouve dans l'obligation de trouver un attaquant pour épauler Valère Germain.