OM : Eyraud explique l'échec Jovetic

Longtemps annoncé du côté de l'Olympique de Marseille, Stevan Jovetic (27 ans), a finalement rejoint l'AS Monaco. Pourtant, l'attaquant monténégrin était séduit par le projet proposé par l'OM, comme l'a confié le président olympien Jacques-Henri Eyraud ce mercredi en marge de la présentation d'Aymen Abdennour. Mais un détail a fait pencher la balance en faveur de l'ASM : la Ligue des Champions.

"Quand on s'intéresse à un joueur, on visualise ce à quoi il ressemble. Donc j'ai reconnu Jovetic. J'ai envoyé tout de suite un SMS à Andoni pour lui dire : 'Tu sais pas la meilleure, je suis dans le même hélicoptère que Jovetic.' Je suis allé voir Jovetic en lui disant : 'Tu vas à Monaco ?'", a d'abord expliqué le patron de l'OM pour répondre à la rumeur farfelue sortie en Angleterre selon laquelle il n'avait pas reconnu le joueur. "On a eu une discussion très bonne avec lui. Il a apprécié notre projet mais le critère Ligue des Champions a été plus important pour lui", a-t-il indiqué ensuite.

Preuve une nouvelle fois que la Ligue Europa reste dans l'ombre de sa grande soeur.