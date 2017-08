PSG : Mbappé, le détail de son option d'achat

Si la transaction n'a pas encore été officialisée, le prêt de l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain ne fait plus aucun doute. Comme prévu, l'international français va être prêté avec une option d'achat non obligatoire de 180 millions d'euros dans le but de contourner le fair-play financier de l'UEFA.

Et selon les informations du quotidien Le Parisien, cette option d'achat sera automatique le 1er juillet 2018... si le PSG se maintient en Ligue 1 ! Un détail qui confirme bel et bien que ce montage financier n'est qu'une ruse pour permettre au club de la capitale de gérer ses comptes. On attend désormais l'annonce de ce transfert retentissant.