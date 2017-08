Leicester : départ surprise de Mahrez ?

Leicester : départ surprise de Mahre z ? Par Youcef Touaitia - Le 30/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter Leicester, Riyad Mahrez (26 ans, 3 matchs en Premier League cette saison) est toujours chez les Foxes à la veille de la clôture officielle du mercato estival, malgré les nombreuses offres de l’AS Rome, qui est allée jusqu’à proposer 40 millions d’euros. Alors qu’il se serait fait à l’idée de poursuivre l’aventure avec le champion d’Angleterre une saison de plus, le milieu offensif pourrait quand même s’en aller. Selon les médias britanniques, Antonio Conte souhaiterait en effet arracher la signature de l’Algérien. L’entraîneur de Chelsea rêverait d’associer le Fennec à Eden Hazard et Alvaro Morata dans le secteur offensif et presserait énormément ses dirigeants pour passer à l’action. Une offre de 50 millions d’euros serait même dans les tuyaux ! Mais les Blues vont devoir faire avec la concurrence de Manchester United. En effet, SFR Sport nous informe que José Mourinho apprécie énormément le profil de l’ancien Havrais et aimerait lui aussi l’attirer du côté d’Old Trafford, où il a laissé une bonne impression dimanche dernier, lors de la défaite des siens (0-2) face aux Red Devils. Plus que quelques heures pour que les deux clubs fassent la différence ! Mais les Blues vont devoir faire avec la concurrence de Manchester United. En effet, SFR Sport nous informe que José Mourinho apprécie énormément le profil de l’ancien Havrais et aimerait lui aussi l’attirer du côté d’Old Trafford, où il a laissé une bonne impression dimanche dernier, lors de la défaite des siens (0-2) face aux Red Devils. Plus que quelques heures pour que les deux clubs fassent la différence !

