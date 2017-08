PSG : Kluivert, Emery réalise une précision « Par Damien Da Silva - Le 30/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mardi (voir ici), l'entraîneur du Paris Saint-Germain Unai Emery a laissé entendre dans un entretien accordé à So Foot qu'il avait joué un rôle majeur dans le départ au début de l'été de Patrick Kluivert, ex-directeur du football du club de la capitale. Face au buzz provoqué par cette sortie, le technicien espagnol a réalisé une mise au point sur le réseau social Twitter. "Par rapport à l'interprétation de l'interview sur So Foot, je parle de 'changer certaines choses AVEC le directeur sportif'. J'ai toujours respecté les directeurs sportifs avec lesquels j'ai travaillé", a tenu à préciser Emery. Malgré tout, on comprend aisément que ce n'était pas l'amour fou entre Kluivert et le coach parisien... Malgré tout, on comprend aisément que ce n'était pas l'amour fou entre Kluivert et le coach parisien...

