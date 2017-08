Bordeaux : Gourvennec sur un nuage pour Malcom Par Damien Da Silva - Le 29/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ardemment courtisé par le Borussia Dortmund, disposé à offrir 50 millions d'euros, l'ailier de Bordeaux Malcom (20 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a été retenu par ses dirigeants. Entraîneur des Girondins, Jocelyn Gourvennec a apprécié la fermeté de sa direction sur ce dossier très important. "Ça montre que les Girondins sont un club sérieux, avec des moyens. Quand on est capable de refuser ça, c’est qu’on a les reins solides. On montre aussi qu’on a une stratégie sur le plan sportif et qu’on n’est pas dépouillé de nos meilleurs joueurs tous les six mois. Je trouve que c’est plutôt sain", a apprécié le technicien français sur les ondes de la radio RMC. A cette occasion, Gourvennec a d'ailleurs précisé que Bordeaux tentait actuellement de récupérer 100% des droits de Malcom auprès des Corinthians (le club en détient 50%). A cette occasion, Gourvennec a d'ailleurs précisé que Bordeaux tentait actuellement de récupérer 100% des droits de Malcom auprès des Corinthians (le club en détient 50%).

