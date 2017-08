Monaco : Keita Baldé a signé (officiel)

Comme attendu, Keita Baldé (22 ans) rejoint l'AS Monaco. Le club de la Principauté a officialisé ce mardi soir l'arrivée de l'attaquant sénégalais de la Lazio Rome, auteur de 16 buts en 31 matchs de Serie A la saison passée. Courtisé par Milan AC, Juventus Turin, l'Inter Milan et Naples notamment en Italie, il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec l'ASM. Il portera le numéro 14.

"Je suis très content de m'engager avec l'AS Monaco, un club avec une grande histoire. Je suis très heureux d'être ici et j'ai hâte de commencer à jouer. Beaucoup de joueurs et des amis m'ont parlé en bien du club, de l'esprit du groupe et de l'équipe. Quand on t'offre la possibilité de venir ici, tu acceptes tout de suite. C'est le projet idoine pour moi. Je suis très heureux de rejoindre un groupe fort, avec de grands joueurs qui ont fait une très grande saison l'an dernier", a déclaré le joueur.

Le montant du transfert est estimé à 30 millions d'euros.