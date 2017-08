PSG : comment Mbappé a été convaincu « Par Romain Rigaux - Le 29/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain va réaliser un nouveau gros coup en cette fin de mercato avec l'arrivée attendue de Kylian Mbappé (18 ans, 1 match en L1 cette saison). Mais comment le Paris SG est-il parvenu à convaincre la pépite de Monaco ? Le journaliste de L'Equipe, Damien Degorre, a révélé les coulisses de ce dossier. C'est au printemps 2016 que le PSG a songé pour la première fois à faire signer un premier contrat professionnel à Mbappé. Malgré des contacts entre le directeur sportif de l'époque, Olivier Létang, et ses parents, qui gèrent ses intérêts, le jeune joueur décide finalement de signer avec Monaco. Il expliquera d'ailleurs que l'ASM lui offrait de meilleures conditions sur le plan sportif, scolaire et humain, tandis que Paris ne faisait pas assez confiance à ses jeunes. Derrière, Létang gardera le contact en venant régulièrement prendre des nouvelles, chose appréciée par la famille. En février 2017, Létang ressort le dossier mais ne convainc ni son président Nasser Al-Khelaïfi, pas très emballé à l'idée de mettre plus de 40 M€ sur un joueur qui n'a joué que 3 mois en L1, ni son entraîneur Unai Emery, qui préfère Alexis Sanchez. Mbappé est donc loin du PSG, alors que le Real Madrid, Arsenal et Manchester City sont aussi sur les rangs. Le Real tient même la corde après plusieurs discussions entre Zidane et Mbappé. Successeur de Létang, Antero Henrique veut aussi le joueur et convainc finalement Al-Khelaïfi en juin 2017. Lors d'une réunion avec le joueur et son père, les décideurs parisiens leur vendent l'équipe imaginée avec Pepe, Sanchez et Fabinho. Mais le Real a toujours sa préférence à ce moment-là. Sauf que Zidane lui conseillera de rester un an à Monaco car il ne peut lui assurer une place de titulaire avec la présence de Ronaldo, Benzema et Bale. Le déclic pour Mbappé. Souhaitant quitter Monaco, Mbappé sera finalement convaincu par le PSG qui n'a pas coupé les contacts malgré l'arrivée de Neymar. Henrique lui assure qu'il veut une attaque Cavani-Mbappé-Neymar et le discours du Portugais fait mouche. L'international français se dit que la Ligue des Champions est accessible avec Paris et qu'il va pouvoir jouer avec Neymar. Dès lors, son choix est fait. Souhaitant quitter Monaco, Mbappé sera finalement convaincu par le PSG qui n'a pas coupé les contacts malgré l'arrivée de Neymar. Henrique lui assure qu'il veut une attaque Cavani-Mbappé-Neymar et le discours du Portugais fait mouche. L'international français se dit que la Ligue des Champions est accessible avec Paris et qu'il va pouvoir jouer avec Neymar. Dès lors, son choix est fait.

