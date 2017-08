PSG : Emery a eu la peau de Kluivert !

PSG : Emery a eu la peau de Kluiver t ! « Par Damien Da Silva - Le 29/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au début de l'été, le Paris Saint-Germain a connu des changements importants dans son organisation avec le départ du duo Olivier Létang-Patrick Kluivert et la nomination au poste de directeur sportif d'Antero Henrique. A l'occasion d'un entretien accordé à So Foot, l'entraîneur parisien Unai Emery a confié qu'il était à l'origine de la mise à l'écart du Néerlandais ! "L'année dernière, je me suis assis avec le président et je lui ai dit : 'Président, on peut prendre différents chemins. Si tu choisis de faire le chemin avec moi, tu dois m'écouter et changer certaines choses avec le directeur sportif'. Le président a décidé de remplacer Kluivert par Antero. Maintenant, nous sommes tous sur la même longueur d'ondes. Le président connaît mes besoins et, avec l'aide d'Antero, il les satisfait. Quand je suis arrivé, j'écoutais le directeur sportif et le président. Je leur disais : 'OK, vous connaissez mieux l'équipe que moi, je vous fais confiance'. J'ai été passif. Maintenant, c'est fini", a expliqué le technicien espagnol. Et étant donné le mercato d'été 2017 réalisé par le PSG sous la direction d'Henrique, Emery a bien fait de s'imposer. Et étant donné le mercato d'été 2017 réalisé par le PSG sous la direction d'Henrique, Emery a bien fait de s'imposer.

News lue par 21371 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+