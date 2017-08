OM : Aboubakar souhaiterait venir !

OM : Aboubakar souhaiterait veni r ! « Par Romain Rigaux - Le 29/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé sur les tablettes de l'Olympique de Marseille ces dernières semaines, Vincent Aboubakar (25 ans, 4 matchs et 4 buts en Liga NOS cette saison) est très intéressé par le challenge marseillais. Selon RMC, l'attaquant camerounais a même déjà fait son choix : quitter le Portugal pour venir à l'OM ! Si le nouvel entraîneur du FC Porto, Sergio Conceiçao, semblait contre un départ de son joueur, ses dirigeants ne seraient pas de cet avis et ne comptent pas voir partir libre l'ancien Lorientais en juin prochain, à la fin de son contrat. La donne est simple : soit Aboubakar prolonge, soit il part. Visiblement, le Lion indomptable n'est donc pas parti pour prolonger. Mais pour venir à Marseille, il faut encore que les dirigeants olympiens s'entendent avec leurs homologues portugais qui réclament 20 millions d'euros. D'après la radio, l'OM négocie depuis plusieurs jours et tente de profiter de la situation contractuelle du joueur pour faire baisser le prix. Affaire à suivre... Visiblement, le Lion indomptable n'est donc pas parti pour prolonger. Mais pour venir à Marseille, il faut encore que les dirigeants olympiens s'entendent avec leurs homologues portugais qui réclament 20 millions d'euros. D'après la radio, l'OM négocie depuis plusieurs jours et tente de profiter de la situation contractuelle du joueur pour faire baisser le prix. Affaire à suivre...

News lue par 5111 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+