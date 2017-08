PSG : Ben Arfa refuse toujours la Turquie « Par Damien Da Silva - Le 29/08/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La situation d'Hatem Ben Arfa (30 ans) au Paris Saint-Germain n'évolue pas ! A l'approche de la fin du mercato d'été, le directeur sportif parisien Antero Henrique tente toujours de convaincre le milieu offensif de céder aux avances des clubs turcs, dont Fenerbahçe, disposés à payer un transfert de l'international français. Sauf que selon la radio RMC, l'ancien Niçois et son entourage refusent toujours cette porte de sortie malgré des propositions importantes. Le natif de Clamart souhaite rester à Paris ou alors résilier sa dernière année de contrat, en recevant ses salaires et ses primes, afin de s'offrir un challenge qu'il jugera plus séduisant. Si un accord n'est pas trouvé entre les différentes parties, Ben Arfa pourrait rester au PSG, avec la forte possibilité d'être envoyé en CFA et de partir libre dans un an... Si un accord n'est pas trouvé entre les différentes parties, Ben Arfa pourrait rester au PSG, avec la forte possibilité d'être envoyé en CFA et de partir libre dans un an...

